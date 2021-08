Kontrahenten bewusstlos geschlagen

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden besuchte am Samstag gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Freundin eine private Geburtstagsfeier in Kremsmünster. Gegen Mitternacht geriet der Teenager mit einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land in Streit. Der 18-Jährige streckte dabei seinen Kontrahenten mit zwei Faustschlägen nieder, so die Polizei in einer Aussendung. Der 19-Jährige blieb bewusstlos am Boden liegen, Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und anschließend ins Klinikum Wels eingeliefert.