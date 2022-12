Kontakt zu Mafia? Großrazzia bei Pizzerien in Linz und Umgebung

Wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität fand am Dienstag in der Mittagszeit eine Großrazzia in Linz, Leonding und Gallneukirchen statt: Nach umfangreichen Ermittlungen hatten rund 140 Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) mit der Unterstützung des Landeskriminalamts zeitgleich insgesamt 14 Objekte durchsucht, erfuhren die OÖN aus dem Bundeskriminalamt.