Konservative feiern Zerstörer von Marienstatue als Helden

"Der tapfere Katholik, der dem unseligen Treiben im Linzer Dom einen Riegel vorgeschoben hat, hat uns folgende Stellungnahme zugeschickt" – mit diesen Worten beginnt eine Nachricht, die derzeit in sozialen Medien ihre Runde macht. Anschließend schildert der angebliche Täter, dessen Blut die Darstellung der gebärenden Maria offenbar so in Wallung gebracht hat, wie er sich am Montagvormittag an der Skulptur im Linzer Mariendom zu schaffen machte und sie letztlich köpfte.