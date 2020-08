Konflikt um Zementwerk in Gmunden führte zur Vertragskündigung

Ende Juli hatten vier Gemeinden mitgeteilt, Rechtsberater eingeschaltet zu haben, da das Werk vertraglich zugesicherten Vorgaben nicht nachkomme. Als Antwort darauf habe das Unternehmen nun die "Vereinbarung einseitig aufgekündigt", zeigte sich der Pinsdorfer Bürgermeister Dieter Helms (SPÖ) verärgert.

Pinsdorf sowie die Gemeinden Gmunden, Altmünster und Ohlsdorf sehen darin einen Vertragsbruch. Eine einseitige Auflösung sei nicht möglich, meinte Helms am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Die Wiener List Rechtsanwaltskanzlei habe jedenfalls im Auftrag der Gemeinden dem Unternehmen mitgeteilt, ein Schlichtungsverfahren einleiten zu wollen. Bis 17. August müsse das Werk daher den Namen eines Schiedsmannes bekannt geben, so Helms weiter.

Zur Vorgeschichte: In den besagten Gemeinden klagen Bürger seit der Werkserneuerung 2019 immer wieder über Gestank. Es rieche so, als ob in einem Holzofen Plastik verbrannt werde, vermutlich weil minderwertige Kunststoffabfälle bei der Produktion verheizt würden. Darüber hinaus gebe es auch Klagen über Lärm, Staub und massive Vibrationen.

Vier Bürgermeister sahen sich aufgrund der zahlreichen Bürgerbeschwerden veranlasst, die Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen. Denn das Zementwerk sei bisher nicht einer 1996 geschlossenen Vereinbarung mit fünf Anrainer-Gemeinden nachgekommen. Das Unternehmen hatte sich darin zu großen Zugeständnissen bereit erklärt, im Gegenzug wurden Einsprüche der Gemeinden in einem damals anhängigen Genehmigungsverfahren zurückgezogen.

Bis heute seien jene Vorgaben aber nicht erfüllt worden, lautete der Vorwurf seitens der Gemeinden in einer Pressekonferenz Ende Juli. Als ersten rechtlichen Schritt habe man daher eine Aufforderung an das Werk geschickt, diesen nachzukommen. Zudem wurde eine Nachverbrennungsanlage verlangt und, dass keine Kunststoffabfälle aus dem Ausland zur Verbrennung importiert werden.

Den Gang an die Öffentlichkeit in dieser Causa empfanden die Zementwerke als "Brüskierung", sagte Helms. Er vermutet dies als Grund für die jetzige Vertragsaufkündigung. Tatsächlich hieß es in einer Aussendung, man sei "ob der Vehemenz" dieser Anschuldigungen überrascht. Eine Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung wurde am Mittwoch vom Werk in Aussicht gestellt.

Im Jahr 2004 hat die Rohrdorfer Gruppe mit Hauptsitz in Rohrdorf im Landkreis Rosenheim in Bayern die Mehrheit am Zementwerk Hatschek übernommen. Der 1908 gegründete Betrieb wurde 2019 um 50 Mio. Euro - neue Ofenanlage, Brennkammer und Abgasreinigung, Nutzung der Abwärme für ein Fernwärmenetz - modernisiert. Pro Jahr werden rund 700.000 Tonnen Bindemittel für die Bauwirtschaft produziert. Zuletzt setzte das Werk mit 138 Mitarbeitern rund 50 Mio. Euro um.