Was wollten fünf lettische Staatsbürger, jedenfalls vier von ihnen waren schwer vorbestraft (zwei sogar wegen Mordes), im September 2020 in Linz? Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie in kriminelle Machenschaften involviert waren und Geldwäschedelikte begehen wollten. Einer von ihnen, ein 50-jähriger wegen Mordes Verurteilter ist nicht mehr am Leben. Wie berichtet soll der Mann in einem Hotelzimmer in Linz von drei seiner Komplizen bewusstlos geschlagen worden sein.