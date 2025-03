Feuerwehr-Bilanz 2024: Mehr als 7,73 Millionen ehrenamtlich geleistete Stunden

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr rückten an, um den Brand zu löschen (vowe)

Immer komplexer werden die Einsätze der oberösterreichischen Feuerwehren. Was Ausbildung und Material betrifft, wird das System laufend vor neue Herausforderungen gestellt. Vor allem mit einem ausgeklügelten Stützpunktsystem versuchen Landesfeuerwehrverband und Land Oberösterreich, das nötige Material in die Regionen zu bringen. Rückgrat des gesamten Systems ist freilich das flächendeckende Netzwerk der freiwilligen Feuerwehren. Diese sind vor allem auch in der Ausbildung gefordert.