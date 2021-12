Kommunen plagt Personalmangel in Kindergärten

In den Kindergärten, Horten und Krabbelstuben in Oberösterreich macht sich Personalmangel bemerkbar. Das zeigt ein OÖN-Rundruf beim Städte- und Gemeindebund. Auf dem Arbeitsmarkt wird es für die Kommunen zunehmend schwieriger, Elementarpädagoginnen zu "rekrutieren".

So hat die Stadt Traun, wie berichtet, eine unkonventionelle Maßnahme gewählt, um Personallücken zu schließen. In den kommenden Wochen erhalten pensionierte Kindergärtnerinnen und Helferinnen einen Brief mit der Bitte, auf geringfügiger Basis zurückzukehren.

Hauptgrund für den Personalmangel ist laut Gemeinde- und Städtebund, dass nur etwa 25 bis 30 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP, bis 2016 BAKIP) gleich nach der Matura zu arbeiten beginnen. Die große Mehrheit fängt an zu studieren oder "macht etwas anderes".

Auch er kenne einzelne Gemeinden, wo versucht werde, Pensionistinnen zurückzuholen, um Langzeitkrankenstände zu ersetzen, sagt dazu Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer (VP).

In Linz, Wels und Steyr gebe es zwar "keine so zugespitzte Situation" wie in Traun, "aber leicht tut sich derzeit niemand", sagt Städtebund-Präsident und Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). In einzelnen Einrichtungen sei die Personalsituation eng. "Wenn es wegen Corona zu weiteren Ausfällen kommt, dann sind wir schnell im Krisenmodus", sagt Luger. Zudem sei die Impfquote beim Personal "unterdurchschnittlich".

Eine höhere Bezahlung sei "kein Lösungsansatz", weil es bei jungen Leuten eben einen Trend zum Uni-Abschluss gebe. Besser wäre es, spezielle Ausbildungsmaßnahmen für Wiedereinsteigerinnen aus anderen Berufen zu fördern, meint Luger. (staro/jp)