"Kommissar Zufall" klärte Diebstahl von wertvoller Uhr

Das seltene Sammlerstück war am Sonntagnachmittag aus dem Pkw eines 40-Jährigen im Bezirk Linz-Land gestohlen worden. Der Täter marschierte damit am folgenden Tag zu einem Juwelier in Linz um sich zu erkundigen, ob es sich dabei um ein Original handelte. Der Schmuckverkäufer gab vor, sich bei diesen Modellen nicht auszukennen und verwies den Mann auf einen Experten, den er mit ihm gemeinsam aufsuchte.

Experte war gleichzeitig Opfer

Was der Dieb nicht wusste, als er zu dem Juwelier ins Auto stieg, war, dass ihn dieser ausgerechnet zu seinem Opfer bringen würde. Weil der Experte allerdings nicht zuhause war, rief ihn der Juwelier sofort an. Noch am Telefon sagte ihm der Experte, dass er die Uhr keinesfalls aus den Händen geben dürfe, da solche Modelle äußert selten seien und seine erst am Vortag gestohlen worden war. Noch bevor der Experte zurück kam, ergriff der Täter die Flucht.

Täter auf Bushaltestelle gesichtet

Auf den Videoüberwachungen des Experten und des Juweliers war der Dieb eindeutig zu erkennen. Die Polizei wurde verständigt – und landete abermals einen zufälligen Glücksgriff: An einer Bushaltestelle in Leonding bemerkte eine Streife am späten Nachmittag einen Mann, der Ähnlichkeiten mit der Person auf den Videoaufnahmen aufwies. Bei der Kontrolle stellte sich der Mann als ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land heraus.

Drogen gefunden

Unmittelbar vor der Kontrolle hatte der Türke noch eine Glaspfeife in das angrenzende Feld geworfen, was von den Polizisten bemerkt worden war. Der 41-Jährige gab daraufhin den Konsum von Crystal Meth zu. Bei einer Personsdurchsuchung konnten Cannabiskraut, ein halber Joint, ein Grinder und ein kleines Säckchen mit weißen Anhaftungen gefunden und sichergestellt werden. Außerdem wurde noch ein Goldring, den der Türke ebenfalls aus dem Pkw gestohlen hatte, gefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte war umfassend geständig. Er wird angezeigt.