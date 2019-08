Daniel Pauzenberger ist mit seinen 22 Jahren der jüngste Feuerwehrkommandant in Oberösterreich. Vor etwa einem Jahr wurde er zum Einsatzleiter der Feuerwehr Kallham gewählt. Neben seinem Engagement ist er als Maschinenbautechniker in der Firma Leitz in Riedau tätig. Die OÖNachrichten haben nachgefragt, wie es ihm in seinem ersten Einsatzjahr ergangen ist.