Kommandant fast fix, drei rittern um den Stellvertreter

Mit 65 Jahren tritt ein Feuerwehrmann in den Reservestand. Damit einher geht auch, dass er keine Führungsfunktion mehr ausüben darf. Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner (Jahrgang 1955) hat zwar noch eineinhalb Jahre bis zu diesem Datum, dennoch hat sich der Mühlviertler dazu entschlossen, schon heuer bei der turnusmäßigen Wahl zum Landes-Feuerwehrkommandanten am 29. Mai nicht mehr anzutreten.

Seit 2011 – damals musste Landeskommandant Johann Huber altersbedingt aufhören – ist Kronsteiner Chef der aktuell 914 Feuerwehren Oberösterreichs. Die Feuerwehr-Führungskräfte werden von der Gemeinde- bis zur Landesebene demokratisch gewählt. Ein Landeskommandant und sein Stellvertreter werden von den 50 Abschnitts- und 18 Bezirkskommandanten des Landes gewählt.

Aktuell nur ein Kandidat

Mit Robert Mayer (1970) ist auch schon ein wahrscheinlicher Nachfolger als Landes-Feuerwehrkommandant gefunden. Er ist seit 2011 Stellvertreter Kronsteiners und war vorher sieben Jahre Bezirkskommandant von Vöcklabruck und zwölf Jahre Kommandant der Feuerwehr Schwanenstadt. "Sollte ich gewählt werden, freue ich mich natürlich auf die neue Aufgabe", sagt Mayer, der sich noch ungern als fixer Nachfolger handeln lässt.

Denn bis zur Wechselrede direkt vor dem Wahlgang kann theoretisch noch ein Wahlvorschlag eingebracht werden. Dies gilt insofern als unwahrscheinlich, als sich vor wenigen Tagen Mayr den wahlberechtigten Abschnitts- und Bezirkskommandanten als einziger Nachfolgekandidat präsentiert hat.

Mögliche Stellvertreter

Anders sieht die Lage bei der Wahl um den Posten des Stellvertreters aus. Rückt Robert Mayer ganz nach vorne, wird nämlich die Stelle als Landes-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter frei und muss am selben Tag nachbesetzt werden. Hier sind momentan drei Kandidaten bekannt.

Zu seiner zweiten Kandidatur als Landeskommandant-Stellvertreter setzt der Schärdinger Michael Hutterer (1974) an. Hutterer ist seit 19 Jahren Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schärding und seit neun Jahren auch Schärdinger Abschnittskommandant. In diesen Funktionen ist der Berufsfeuerwehrmann – er ist bei der Militär-Flughafenfeuerwehr in Hörsching stationiert – mit allen (Hoch-)Wassern gewaschen. Gerade in den diesen fordernden Katastropheneinsätzen, aber auch bei brenzligen Situationen in der Schärdinger Innenstadt hat der erfahrene Feuerwehrmann mehrfach Führungsqualitäten bewiesen.

Wahlduell im Mühlviertel

Auf einen Vertreter in der höchsten Feuerwehr-Führungsebene dürfen auch die Mühlviertler hoffen, bringen sich doch gleich zwei mögliche Kandidaten in Stellung. Aus Urfahr-Umgebung stellt sich Bezirkskommandant Johannes Enzenhofer (1974) der Wahl. Er ist seit sechs Jahren Chef der Urfahraner Feuerwehren, war vorher kurz Abschnittskommandant und davor als Hauptamtswalter verantwortlich für die Ausbildung im Bezirk. Beruflich ist der Kirchschlager und gebürtige Oberneukirchner Chef des Urfahraner Maschinenrings. Seinen Führungsstil hat Enzenhofer ganz auf die Stabsarbeit abgestimmt. Zuletzt arbeitete er mit seinen Mitarbeitern im Bezirk die Schneedruck-Einsätze zu Jahresbeginn ab.

Der zweite Kandidat aus dem Mühlviertel ist ein Quereinsteiger in den höheren Funktionärsebenen. Erst seit Ende März ist Eduard Paireder (1973) Bezirkskommandant in Perg. Seine Kandidatur für dieses Amt wurde erst relativ spät bekannt. Beruflich ist Paireder fest im Feuerwehrwesen verankert. Er ist beim Landesverband angestellt. Ein im Einsatz erprobter Vollblut-Feuerwehrmann ist Paireder ebenso wie seine Mitbewerber: Bis heuer stand er der FF Arbing als Kommandant vor. In den zehn Jahren als Feuerwehr-Chef rückte auch Paireder zu einigen Katastropheneinsätzen und größeren Bränden aus.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at