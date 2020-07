Kollision mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Das Motorrad war gegen 14.15 Uhr auf der Kollerschläger Landesstraße von einem Auto gestreift worden. Daraufhin kamen der 45-jährige Zweiradfahrer und seine am Sozius mitfahrende Frau (42) von der Straße ab und stürzten. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei Oberösterreich am Abend. Der Rettungshubschrauber flog den Deutschen zum Linzer Kepler Klinikum, seine Frau wurde ins Rohrbacher Krankenhaus gebracht.

Der Autolenker, ein 33-jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, und sein mitfahrender Neffe blieben bei dem Unfall unverletzt. Die beiden Mühlviertler waren Richtung Kollerschlag unterwegs, als es in Sarleinsbach zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad kam. Das Motorrad wurde dabei total zerstört, am Pkw entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Auch im Ortsgebiet von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) wurde am Montag ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Liezen war auf der B138 nach einer leichten Linkskurve ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen. Der Steirer sowie sein Motorrad blieben am rechten Straßenrand liegen. Ein Landwirt, der gerade mit Feldarbeiten beschäftigt war, verständigte die Rettung und leistete bis zum Eintreffen der Sanitäter Erste Hilfe. Danach wurde der Verletzte ins LKH Rottenmann gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.