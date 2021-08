Kollision zweier Autos bei Ausbildungsfahrt

Die 26-jährige afghanische Staatsbürgerin, die von einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen begleitet wurde, war am Sonntagabend in Richtung Neuhofen an der Krems mit ihrem Pkw unterwegs. Beim Abbiegen auf die Kremstalstraße kam es dann zur Kollision mit einem 63-jährigen Pkw-Lenker. Dabei wurden die beiden Unfallfahrzeuge noch gegen den Wagen eines 37-Jährigen geschleudert. Die 26-Jährige und der 63-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels und Steyr gebracht.