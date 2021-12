Kokainschmuggler: Prozessstart für mutmaßlichen Drahtzieher

Heute startete in Linz der Prozess jenes 30-jährigen Österreichers mit dominikanischen Wurzeln, der als Kopf eines Schmugglerrings den Transport von 200 Kilogramm Kokain aus der dominikanischen Republik nach Europa organisiert haben soll. Gestern und vergangene Woche wurden bereits mehrere Mitglieder der Drogenbande zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt.

Am Vormittag befragte die Richterin den Angeklagten. Die übrigen Bandenmitglieder und eine Lebensgefährtin des Mannes belasteten den 30-Jährigen in ihren Aussagen schwer. Er sei maßgeblich für die Koordination der Schmuggeloperation verantwortlich gewesen, von dem Geld soll er in der dominikanischen Republik sehr gut gelebt haben. Alles Lüge, so der 30-Jährige. Er habe nur am Rande mit den Drogen zu tun gehabt, in der dominikanischen Republik habe er ganz normal gearbeitet. Viele der Bandenmitglieder kenne er gar nicht, andere habe er jahrelang nicht mehr gesehen.

Sogar mit Fotos von seinem Handy konfrontiert, auf denen der Angeklagten mit dicken Geldstapeln zu sehen war, wies er jede Verbindung mit dem Drogenhandel zurück. Ein Teil des Geldes habe seinem Stiefvater gehört, den Rest habe er für das Unternehmen, bei dem er arbeitete, zur Bank gebracht. Die Bilder habe er nur zum Spaß angefertigt. Einige Fotos sind Screenshots, die bei Videoanrufen gemacht wurden. Sie zeigen gepresste Kokainzylinder. Klein in der Ecke ist der Angeklagte zu sehen. Seine Bekannten hätten ihm die Drogen nur gezeigt, sagte der Angeklagte, mit dem Transport habe er nichts zu tun gehabt. Auf die Frage der Richterin, warum ihn die anderen Bandenmitglieder ins Vertrauen zogen, obwohl er laut eigenen Aussagen an der Schmuggelei gar nicht beteiligt war, wusste der Angeklagte ebenfalls keine Antwort.

Heute am Nachmittag werden die ersten Zeugen aussagen, unter ihnen andere Bandenmitglieder, die selbst bereits Haftstrafen verbüßen. Derzeit ist vorgesehen, dass der Prozess am Freitag fortgesetzt wird, im Anschluss fällt der Schöffensenat ein Urteil.