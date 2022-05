Lukrativer Drogenring gesprengt - sechs Personen verhaftet

Im vergangenen Oktober geriet ein mittlerweile 55-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Linz-Land in das Zentrum der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann ist sowohl im In- als auch im Ausland wegen Suchtgifthandels vorbestraft. Er soll, so eine vertrauliche Information, in Linz Kokain und Cannabis verkauft haben. Dieser sei damals auf der Suche nach einer neuen Bezugsquelle gewesen, weil er von seinem Lieferanten um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen wurde. Er hätte damals auch bereits einen Bosnier beauftragt, das Geld einzutreiben.

Der 55-Jährige sowie sein 28-jähriger Komplize, ein afghanischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land, wurden im November geschnappt. Die Beiden hatten gerade drei Kilogramm Cannabiskraut und zwei Kilogramm Cannabisharz aus Tirol geholt und wurden in Traun angehalten und festgenommen.

Im Suchtgiftbunker des 55-Jährigen, einer eigens angemieteten Garage außerhalb von Linz, konnten rund 500 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Cannabisharz sowie ein Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Außerdem wurde ein österreichischer Blanko-Reisepass sichergestellt, der 2003 aus der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf entwendet wurde.

Während sich der 28-Jährige in seinen Vernehmungen geständig zeigte, gab der 55-Jährige, der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, nur ein Teilgeständnis ab. Durch die Auswertung seines Mobiltelefons gelang es aber, ihm, ein Aktiendepot mit einem Portfolio im fünfstelligen Euro-Bereich zuzuordnen. Dies wurde sichergestellt. Auch seine damalige Bezugsquelle, ein 33-jähriger slowenischer Staatsbürger, zwei Subverteiler sowie ein Geldeintreiber wurden ausgeforscht. Diese zeigten sich ebenfalls nur zum Teil geständig.

Tiroler Connection ausgeforscht

Die Beamten des Landeskriminalamtes Tirol begannen die Tiroler Bezugsquellen des 55-Jährigen zu ermitteln. Es gelang, zwei Österreicher (39 und 22) und einen 31-jährigen Iraker auszuforschen. Alle drei wurden verhaftet. Während sich der 22-jährige Österreicher sowie der 31-jährige Iraker - er sitzt in der Justizanstalt Innsbruck eine sechsjährige Freiheitsstrafe wegen Suchtgifthandels ab und verkaufte das Suchtgift bei Haftausgängen - bedeckt hielten, gestand der 39-jährige Österreicher, dass er mehrere Kilogramm Cannabiskraut verkauft hat. In seiner Wohnung fanden die Beamten neben geringen Mengen Kokain, Cannabisharz sowie Bargeld auch mehrere Kilogramm Cannabiskraut.

Neun Personen angezeigt, sechs verhaftet

Insgesamt wurden in diesem Ermittlungsverfahren neun Personen wegen des Verdachtes des Suchtgifthandels zur Anzeige gebracht, davon sechs festgenommen. Nach einer weiteren Person wird noch gefahndet, darüber hinaus werden mehrere Suchtgiftabnehmer zur Anzeige gebracht. Die Tätergruppierung steht im Verdacht, zumindest 8,1 Kilogramm Kokain, acht Kilogramm Cannabiskraut und vier Kilogramm Cannabisharz mit einem Straßenverkaufswert im sechsstelligen Euro-Bereich verkauft zu haben. Neben Vermögenswerten im sechsstelligen Euro-Bereich konnten außerdem weitere 500 Gramm Kokain, zehn Kilogramm Cannabiskraut und 4,3 Kilogramm Cannabisharz polizeilich sichergestellt werden.