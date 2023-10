Kokain, Heroin, Cannabis: Drogenring in Linz aufgedeckt

Nach dem Eingang eines vertraulichen Hinweises überwachte das Ermittlerteam eine Linzer Wohnung. Ein 32-jähriger nigerianischen Staatsbürger konnte bei einer Drogenübergabe beobachtet werden. Am Abend des 9. Oktober konnten die Beamten den Verdächtigen im Bereich "Im Haidgattern" bei einer erneuten mutmaßlichen Übergabe festnehmen. Bei diesem Einsatz wurde auch sein "Aufpasser", ein 25-jähriger Landsmann, in Gewahrsam genommen.

Die Durchsuchung der Wohnung

Nach den Festnahmen wurde unverzüglich eine Durchsuchung der Wohnung durchgeführt, bei der weitere sieben nigerianische Staatsbürger angetroffen wurden. Kokain, Cannabis und Bargeld konnten sichergestellt werden. Die sieben Personen wurden ebenfalls festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Die Vernehmungen und Geständnisse

Während der Vernehmungen gestanden, bis auf zwei Beschuldigte, alle Verdächtigen, in den illegalen Drogenhandel verwickelt zu sein. Die meisten gaben an, aus finanzieller Not heraus nach Österreich gekommen zu sein, nachdem sie wenige Wochen zuvor aus Italien eingereist waren. Ihr Ziel war es, Drogen in verschiedenen Teilen von Linz zu verkaufen.

Die rechtlichen Konsequenzen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden alle acht Beschuldigten in die Justizanstalt Linz überstellt, wo sie auf ihre Gerichtsverfahren warten. Sie werden voraussichtlich mit Anklagen im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel und möglicherweise auch mit illegaler Einreise konfrontiert sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper