„Jeder von uns muss etwas gegen den Klimawandel tun“, sagt Andreas Jäger und findet drastische Worte: „Kohlendioxid ist ja keine Droge.“ Und selbst wenn es eine Droge wäre: „Nach den ersten Entzugserscheinungen lebt es sich auch ohne gut.“

Eine Möglichkeit, Kohlendioxid (CO2) zu reduzieren, sei zum Beispiel, den Fleischkonsum einzuschränken: „35 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes hängen mit dem Fleisch zusammen.“ Eine andere Variante: „Die eigene Mobilität überdenken und wann immer es möglich ist, Zug oder Bus statt des Autos verwenden.“

Dass der Klimawandel im Gang ist, ist für den Meteorologen und Moderator von TV-Wissenschaftssendungen unbestreitbar: „Es hängt jetzt von uns ab, wie wir uns in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten verhalten.“ Umso wichtiger ist für ihn das Engagement der Jugend: „Der Klimawandel ist eine Generationenfrage. Das geht die Jungen an und nicht die Alten. Die sollten in dieser Frage still sein“, sagt Jäger.

Lehrer als Multiplikatoren

Jäger unterstützt daher den Wettbewerb „Wir sind Zeitung“ von OÖNachrichten, der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und dem Ars Electronica Center Linz. Schüler ab der dritten Schulstufe sind dabei aufgerufen, Texte, Projekte, Videos und Podcasts zum Thema „Retten wir unser Klima“ einzusenden (Details dazu im Infokasten).

Bereits am 28. Oktober ist Andreas Jäger bei der Auftaktveranstaltung für den Bewerb zu Gast. Er wird vor Lehrern über den Klimaschutz sprechen. Gerade Pädagoginnen und Pädagogen seien bei diesem Thema Multiplikatoren: „Sie sind in einer wichtigen Position. Je mehr sie über den Klimawandel wissen, umso mehr können sie davon ihren Schülern weitergeben“, sagt Jäger.

Wir sind Zeitung: Schüler retten das Klima

Bis 28. November können sich Schüler – oder Lehrer mit ihren Klassen – auf nachrichten.at/wirsindzeitung für „Wir sind Zeitung“ anmelden. Das diesjährige Motto heißt: Retten wir unser Klima! Gesucht werden Texte (etwa Interviews, Kommentare oder Erörterungen), Projektbeschreibungen, Kurzvideos (maximal drei Minuten), Podcasts oder Fotos. Die besten Einsendungen erscheinen in den SchülerNachrichten, einer Beilage der OÖN.

Am 28. Oktober findet um 13.30 Uhr im Forum Stadtpark der Pädagogischen Hochschule OÖ (Huemerstraße 3-5) die Auftaktveranstaltung für Lehrer, unter anderem mit Andreas Jäger, statt. Infos dazu finden Sie ebenfalls auf nachrichten.at/wirsindzeitung

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at