Knochenfund in Pucking: Archäologen entdeckten 1000 Jahre alte Grabstätte

Nach dem Knochenfund am Samstag auf einer Baustelle in Pucking wurden die Überreste an die Gerichtsmedizin zur Untersuchung weitergegeben. Wir haben berichtet.

Die am Montag durchgeführte Obduktion ergab, dass es sich bei den Knochenresten um Knochenteile menschlichen Ursprungs mit einem Alter von mindestens 100 Jahren handelt. Daraufhin wurden am Dienstagvormittag Grabungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich und eines Archäologenteams des Bundesdenkmalamtes durchgeführt.

Nach Abtragung der oberen Erdschicht im Bereich der Knochenfundstelle, konnten weitere Grabmulden festgestellt werden, in denen auch vollständige menschliche Skelette eingelagert sind.

Es dürfte sich dabei um eine ungefähr 1000 Jahre alte mittelalterliche Grabstätte handeln.