Knigge zur Ballsaison: "Bei den Herren gibt es ein Weiße-Sneakers-Problem"

Das Ballkleid sitzt, die Frisur und die Tanzschritte ebenso: So steht einer festlichen Ballnacht nicht im Weg, denn die Ballsaison im Land ist in vollem Gange. Zu den Höhepunkte gehören der Ball des Kaufmännischen Vereins (KV) im gleichnamigen Palais am Samstag in Linz und die Galanacht des Sports am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus. Einige Grundregeln gibt es allerdings, um den Abend stilvoll zu verbringen.

Da wäre zunächst einmal das Thema Kleidung. Lange Zeit galt bei den Damen das bodenlange Abendkleid als ideales Outfit. Ganz so streng ist das aber nicht mehr. „Es kommt auf den Ball an“, sagt Fabian Horn, Geschäftsführer der Tanzschule Horn in Linz und Vizepräsident des Verbands der Tanzlehrer Österreichs. „Es gibt Veranstaltungen, wo es noch vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel den KV-Ball, bei Maturabällen ist das nicht der Fall. Grundsätzlich gilt: Je eleganter, desto besser." Bei den Schuhen empfiehlt der Tanzprofi Frauen, aus praktischen Gründen auf hohe Stilettos zu verzichten: „Besser sind Tanzschuhe, die sind darauf ausgelegt, länger getragen zu werden.“

Vor der Galanacht des Sports: Tom Walek über Wortwitz, Spitzensport und Vorbilder

Handy weg auf der Tanzfläche

Eine größere Herausforderung für die Ballveranstalter stellt derzeit aber das Schuhwerk der Herren dar: „Das Schwierigste ist es, das Weiße-Sneakers-Problem in den Griff zu bekommen“, sagt Fabian Horn. „Bei den Schülerbällen kommen richtig viele damit.“ Dort sei man kulanter: „Aber auf dem KV-Ball beispielsweise kommt man mit weißen Sneakers nicht hinein. Es wäre überhaupt schöner, sie bei Bällen nicht zu tragen.“ Was die Kleidung der Herren betrifft, gilt: Je dunkler, desto besser. „Es muss aber nur schwarz sein, es kann auch ein schöner olivgrüner Anzug sein“, sagt Fabian Horn.

In Sachen Handynutzung ist ein wenig Zurückhaltung angebracht: Das Smartphone sollte weder im Gespräch noch auf der Tanzfläche verwendet werden. „Es ist ohnehin viel schöner, einen Ball in der Realität zu verbringen als auf Instagram“, sagt Horn. Schließlich ist ein Ball vor allem zum Tanzen da: „Mir ist aufgefallen, dass auf einigen Bällen, auf denen ich war, leider wenig getanzt wird, dafür mehr getrunken wird.“ Dabei gehe gar nicht darum, besonders komplizierte Schrittfolgen zu zeigen: „Bälle sind keine Turniere“, sagt Fabian Horn. „Es geht darum, die Balltradition zu leben, da gehört das Tanzen dazu. Das ist österreichisches Kulturgut. Ein, zwei Tänze sollten schon drin sein.“

Gefährdet sei diese Tradition nicht: „Ich bin natürlich etwas befangen, aber bei unseren Bällen tanzen die Jugendlichen aus unseren Tanzkursen schon. Und was die Debütantenbälle betrifft, haben wir in Oberösterreich die höchste Dichte in Österreich.“

Der bessere Tänzer passt sich an

Die beliebtesten Tänze seien übrigens Cha Cha Cha, langsamer Walzer „die Swing-Tänze wie Boogie, Jive und Lindy Hop kommen auch wieder“, sagt Fabian Horn. „Und natürlich der Wiener Walzer. Daran ändert sich nicht wirklich etwas.“ Übrigens sollten sich immer diejenigen, die besser tanzen können, an ihre weniger versierten Partner anpassen, um sie weder zu überfordern noch zu blamieren. Auch das gehört zur Ball-Etikette dazu.

