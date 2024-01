Knappe Budgets bringen Kürzungen bei Beschäftigungsprojekten für Arbeitslose

In der "Salzwerkstatt", einer Kooperation des Bildungszentrums Salzkammergut mit der Salinen Austria AG, werden Arbeitslose Schritt für Schritt wieder an das Erwerbsleben herangeführt.

Sie scannen Personalakten für Firmen, arbeiten in Gärtnereien oder Tischlereien, putzen und etikettieren. Hunderte Oberösterreicher arbeiten als sogenannte "Transitarbeitskräfte". Das sind Menschen, die aus verschiedensten Gründen schon lange arbeitslos sind und zeitlich befristet in gemeinnützigen Projekten, den Sozialökonomischen Betrieben, beschäftigt werden – mit dem Ziel, irgendwann auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Doch die Zahl derer, die eine solche Chance bekommen, wird heuer sinken. Der Grund ist wie so oft ein finanzieller: Das AMS, von dem ein Großteil der Mittel für diese Projekte kommt, hat die Budgets aus dem Vorjahr weitgehend fortgeschrieben. Angesichts steigernder Energiekosten, vor allem aber mit den kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen in der Sozialbranche müssen die Trägerorganisationen rund zehn Prozent einsparen, teilweise auch mehr.

FAB beispielsweise betreibt 13 Sozialbetriebe in ganz Oberösterreich und spricht von durchaus schmerzhaften Kürzungen, die man auf alle Betriebe verteilt hat, damit diese lebensfähig bleiben. "Wir mussten an den meisten Standorten die Anzahl der Transitmitarbeiter reduzieren und auch bei den Betreuern Stunden kürzen", sagt Günther Dachs, der den Bereich bei FAB leitet. Nachsatz: "Wir hoffen, dass es damit ein Ende hat." Betriebsschließungen konnte FAB bislang vermeiden.

Betriebe mussten schließen

Anders bei der Volkshilfe und pro mente: Wie die OÖN bereits berichtet haben, schließt mit der Textilwerkstatt "webart" ein traditionsreicher Teil des Arbeitstrainingszentrums (ATZ) Linz nach 40 Jahren. Das Arbeitstrainingszentrum "Kartonia & Kreatives" in Altenfelden muss sogar als Gesamtes schließen. Zwar konnte den Mitarbeitern in beiden Fällen ein alternatives Beschäftigungsangebot innerhalb der pro mente OÖ gemacht werden, die Transitarbeitsplätze sind aber weg.

Ähnliches berichtet die Volkshilfe OÖ. Dort hat sich das Budgetvolumen gegenüber dem Vorjahr verringert, was bedeutet, dass zehn bis 15 Prozent eingespart und die Transitarbeitskräfte um elf auf insgesamt 60 reduziert werden mussten. Der Gastrobetrieb in Schärding musste komplett schließen, auch zwei reguläre Mitarbeiter verloren ihren Job.

Auch die kleineren Organisationen treffen die Einsparungen. Der Verein SAUM, der im Mühlviertel mehrere Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte betreibt, klagt ebenfalls über rund zehn Prozent weniger Mittel. Konkret bedeutet das für den Sozialökonomischen Betrieb "Donauwerkstätten" eine Reduktion der Transitarbeitsplätze von 15 auf 12,7 Vollzeitäquivalente und beim Stammpersonal um 27 Stunden weniger. "Das ist schon sehr spürbar", sagt Geschäftsführerin Claudia Böberl. Dabei wäre der Bedarf groß, wie Susanne Steckerl, Geschäftsführerin von "she works", erklärt: "Wir sind total ausgebucht, denn nach der Corona-Zeit werden viele psychische Erkrankungen und soziale Defizite sichtbar." Sie beklagt, dass alles über einen Kamm geschoren würde und alle Betriebe einfach nur noch das Geld von 2023 bekämen. Die großen Organisationen würden sich leichter tun, das auszutarieren. Steckerl fürchtet um die kleinen und mittleren Betriebe, wie den ihren. Denn diese wären näher an den Menschen dran und so ein Korrektiv gegenüber den großen Organisationen. Auch würde Vielfalt verloren gehen. "Die Situation erzeugt Druck, und das wirkt sich negativ auf die Arbeit aus", sagt Stefan Sifkovits vom Bildungszentrum Salzkammergut (BIS), das unter anderem Feinkostläden und Shops betreibt: "Da tut uns das weh, dass Personal fehlt, weil wir Öffnungszeiten reduzieren mussten."

Beim AMS verweist man darauf, dass sich das vom Bund zu Verfügung gestellte OÖ-Gesamtbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik von rund 151,5 Millionen Euro auf rund 160,6 Millionen erhöht hat. Die Verteilung der Mittel werde aber erst Ende Februar, Anfang März bekannt gegeben. "Unser Wunsch ist, dass die Politik nicht auf die Langzeitarbeitslosen vergisst", sagt Dachs von FAB.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

