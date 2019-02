Knalleffekt nach tödlicher Schlägerei in Shisha-Bar: Acht Verdächtige enthaftet

WELS/REGAU. Mazedonier in Regau erstochen: Nur einer der Verdächtigen bleibt in Untersuchungshaft.

In dieser Bar kam es in der Nacht auf den 9. Februar zur Massenschlägerei. Dabei starb ein 29-Jähriger. Bild: APA

Nach der tödlichen Massenschlägerei in einer Shisha-Bar in Regau (Bezirk Vöcklabruck), bei der ein 29-jähriger Mann aus Mazedonien erstochen wurde, fand gestern am Landesgericht Wels eine weitere Haftverhandlung statt. Das überraschende Ergebnis: Acht von neun verhafteten Tatverdächtigen wurden aus der Untersuchungshaft entlassen. Nur ein mutmaßlicher Täter muss weiter im Gefängnis bleiben.

Bei den acht Männern habe sich nur der Verdacht auf Raufhandel mit Todesfolge erhärtet, wofür das Gesetz einen Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Haft vorschreibe, berichtete gestern Birgit Ahamer von der Staatsanwaltschaft in Wels. Zu wenig, um die U-Haft aufrechtzuerhalten.

Täter noch nicht ermittelt

Das Gericht beließ es bei einem gelinderen Mittel und verfügte ein Kontaktverbot zwischen den offenbar verfeindeten Gruppen. Der neunte Verdächtige, der in Untersuchungshaft bleiben muss, soll einem weiteren Opfer in der Bar einen Stich in den Bauch versetzt haben, dieser überlebte den Angriff schwer verletzt.

Welcher der Männer nun tatsächlich den tödlichen Messerstich gegen den Mazedonier ausgeführt hat, ist völlig unklar. Dass weitere Personen im Lokal an der Schlägerei beteiligt waren, die noch auf der Flucht sind, könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, auch DNA-Auswertungen seien noch am Laufen. Wie berichtet, gerieten in der Nacht auf den 9. Februar in der Shisha-Bar in Regau zwei Gruppen von Männern in der Bar in einen heftigen Streit. Hintergrund könnte eine Fehde zwischen zwei Familien gewesen sein. Es kam schließlich zur Massenschlägerei, bei der der 29-jährige Mazedonier durch einen Stich getötet und sechs weitere Männer zum Teil schwer verletzt wurden.

Laut Staatsanwaltschaft waren bei der Schlägerei mehrere Messer im Spiel. Eines davon könnte möglicherweise die Tatwaffe gewesen sein. Es wird derzeit intensiv untersucht.

