Am Sonntag in einer Woche, 4. Juli, ist es endlich so weit: Nach einem Jahr Corona-Pause steigt wieder das beliebte Schartner Kirschenfest. Gastgeber sind Martina und Hermann Steiner, die auf ihrem Hof zusammen mit anderen Obstbauern aus der Region ihre knackigen Früchte anbieten werden. Auch Säfte und Marmeladen werden feilgeboten. Ab 10 Uhr geht es los. Trotz des kühlen Frühjahrs sind die Steiners mit der Kirschenernte zufrieden.