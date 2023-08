Klinikum Steyr: Auch die Internisten sind am Limit

Vor einer drohenden Arbeitsüberlastung im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Steyr haben in den vergangenen Wochen nicht nur Ärzte der Notaufnahme und der Lungenabteilung gewarnt – wie berichtet, ist die Pneumologie bis Ende August im Notbetrieb. Anfang August schlug auch der Primararzt der "Abteilung Innere Medizin 2" in einer Überlastungsanzeige an die Unternehmensführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) Alarm.