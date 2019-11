Klimawandel: Die Chancen auf weiße Weihnachten haben sich halbiert

Der Traum von weißen Weihnachten ist zwar noch nicht ausgeträumt, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Stadt Linz am 24. Dezember mit einer geschlossenen Schneedecke präsentiert, hat sich seit den 1950er-Jahren mehr als halbiert. Das ergibt eine Auswertung von ZAMG-Wetterdaten.

So gab es in den 50er-Jahren in Linz vier Mal weiße Weihnachten, in den recht frostigen 60ern waren es sogar sechs. So lag in Linz am 24. Dezember 1969 eine Rekordschneehöhe von 24 Zentimetern. Doch in den 80er- und 90er-Jahren waren wieder nur vier von zehn Weihnachten "weiß", in den 2000er-Jahren war dies nur noch zwei Mal der Fall. In der nun zu Ende gehenden 2010er-Dekade lag gar nur am 24. Dezember 2010 Schnee in Linz: Acht Jahre in Folge war die Stadt zu Weihnachten aper.

"Wahrscheinlichkeit von 1:5"

"Weil es schon so lange in Linz keine weißen Weihnachten mehr gab, würde ich die Wahrscheinlichkeit heuer mit 20 bis 24 Prozent beziffern", sagt der ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Das Wetter in Linz und dem Zentralraum sei zu Weihnachten aber häufig aufgrund milder Westströmungen von Tauwetter geprägt. Anders sieht die Situation in den Höhenlagen des Mühlviertels aus. So gab es etwa in Kollerschlag in den 90ern neun Mal weiße Weihnachten, in den 2000er-Jahren fünf Mal. Ein Hauptgrund für die zunehmend aperen Weihnachten sei die Klimaerwärmung, sagt Orlik. "Wobei die Erwärmung in den Dezember-Monaten weniger deutlich war als zum Beispiel in den November-Monaten."

So war der Herbst 2019, der aus meteorologischer Sicht morgen zu Ende geht, österreichweit bisher der viertwärmste seit Beginn der Messgeschichte im Jahr 1767. Bereits der heurige Sommer wurde als der zweitwärmste der Messgeschichte verzeichnet. Ungewöhnlich sei in diesem Herbst die geringe Zahl der Frosttage gewesen. In Linz lagen die nächtlichen Temperaturen nur drei Mal unter null Grad: um fünf Tage weniger als im vieljährigen Mittel betrachtet.

Schneefallgrenze sinkt

Heute werden sich die Klimademonstranten von Fridays for Future (siehe Bericht unten) warm anziehen müssen, denn bei starkem Westwind ziehen Regenschauer über das Land. Die Höchstwerte betragen vier bis acht Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter. Am Wochenende sinken die Temperaturen weiter, allerdings bleibt es weitgehend trocken.

Doch am Montag soll die nächste Kaltfront mit Niederschlägen eintreffen. Schnee "bis in die tiefsten Lagen" werden von den ZAMG-Experten prognostiziert.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at