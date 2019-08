Klimavolksbegehren sammelt Unterschriften

Bis Dezember muss die Initiative rund um Chefin Katharina Rogenhofer mindestens 8401 Unterschriften einreichen, damit – vermutlich im Frühjahr – das Volksbegehren durchgeführt werden kann. "Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um die Folgen der Erderhitzung in den Griff zu bekommen. Das geht nur gemeinsam", sagte Rogenhofer gestern bei einer Pressekonferenz.Im Mittelpunkt des Volksbegehrens stehen vier Forderungen an die Politik. Die Verankerung von Klimaschutz in der Verfassung sowie der Stopp klimaschädlicher Gase werden gefordert. Auch eine ökologische Steuerreform und die Forderung nach einer umfassenden Verkehrs- und Energiewende finden sich im Programm.Katholische Aktion, Arbeiterkammer, Greenpeace und die Bundesjugendvertretung stellten sich bereits hinter das Anliegen.

