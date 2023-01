Fix: Klimatickets für Oberösterreich werden günstiger

Mit 695 Euro war das Klimaticket in Oberösterreich für die Kernzonen Linz, Wels und Steyr bisher österreichweit am teuersten. Die Grünen forderten kürzlich erneut eine Preissenkung. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) hatte günstigere Tarife in Aussicht gestellt, man sei "auf der Zielgeraden". Diese ist nun erreicht: Mit 1. März wird das Klimaticket nun in allen Kategorien mit Kernzonen billiger.

Das "KlimaTicket OÖ Gesamt" kostet künftig 550 Euro (statt bisher 695 Euro). Der Preis für das KlimaTicket OÖ ohne die Kernzonen Linz, Steyr und Wels bleibt bei 365 Euro.

Das ändert sich konkret

Die Preise für die "KlimaTickets OÖ" betrugen bisher je nach Kategorie pro Jahr zwischen 365 Euro (nur regionales öffentliches Verkehrsangebot exkl. der Stadtverkehre Linz, Wels und Steyr) und 695 Euro (ganz Oberösterreich). Mit 1. März dürfen sich bestehende und neue Kundinnen und Kunden über eine signifikante Preisreduktion freuen. Erheblich günstiger werden vor allem jene Varianten, die mindestens einen der Kernzonenverkehre in Linz, Steyr oder Wels beinhalten. So kostet ein Klimaticket mit Kernzone Linz in Zukunft nur mehr 495 Euro (statt bisher 621 Euro), jene mit Kernzone Wels oder Steyr dann 480 Euro (statt bisher 604 Euro). Das „KlimaTicket OÖ Gesamt“ mit allen Stadtverkehren (Linz, Steyr und Wels) ist ab 1. März für 550 Euro (statt bisher 695 Euro) zu haben. Für bestimmte Fahrgastgruppen bietet der OÖVV ermäßigte KlimaTickets OÖ an. Auch der Preis für diese bereits jetzt günstigeren Jahresnetzkarten werden ab März reduziert.

Bestehende Kundinnen und Kunden mit Klimatickets inklusive einer oder aller Kernzonen werden automatisch auf die neuen Tarife umgestellt. Bei all jenen, die bei der Bestellung eine Teilzahlung gewählt haben, werden die monatlichen Teilzahlungsbeträge entsprechend reduziert. Wer bei der Bestellung gleich den Gesamtbetrag bezahlt hat, erhält eine aliquote Rückerstattung der Kosten. Außerdem neu ab März: Eltern, die ein "KlimaTicket OÖ Gesamt" besitzen, können künftig ihre Kinder bis 15 Jahre kostenlos mitnehmen.

Die Finanzierung der neuerlich deutlichen Absenkung der Preise für die Jahresnetzkarten erfolgt aus vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln. Ein Teil dieser zusätzlichen finanziellen Mittel fließt neben der Absenkung der Preise auch in den Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots in Oberösterreich. Seit der Einführung am 26. Oktober 2021 haben sich mehr als 27.500 Menschen eine der bedarfsorientierten Kategorien des KlimaTickets OÖ gekauft.

