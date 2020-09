Klimastreik in Linz: Masken rauf und Emissionen runter

Es sollte sich etwas bewegen. Endlich kein Stillstand mehr in Sachen Klimaschutz. Das hatten sich jene jungen Menschen, die gestern Nachmittag am Linzer Hauptplatz zusammenkamen, auf die Fahnen, Plakate und Schilder geschrieben. Stehenbleiben mussten sie trotzdem.

Denn anders als in zehn weiteren Städten, in denen in Österreich gestern der sechste globale Klimastreik von "Fridays for Future" abgehalten wurde, gab es in der Landeshauptstadt keinen mobilen Demonstrationszug. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Klaus Luger (SP) an die Veranstalter appelliert, wegen der Coronakrise Verantwortung zu übernehmen, und nur eine Standkundgebung genehmigt.

"Das ist verantwortungslos"

Es war das bestimmende Thema, als der Linzer Klimastreik im kalten Linzer Westwind wenige Minuten nach 14 Uhr eröffnet wurde. "Herr Luger fordert uns auf, Verantwortung zu übernehmen. Diese Forderung stellen wir seit zwei Jahren an ihn. In so vielen Städten werden zukunftsfähige Verkehrslösungen umgesetzt. Linz baut nur noch mehr Straßen für Autos. Das ist in Wahrheit verantwortungslos", sagte Dominik Haidenthaler. Prompt hob ein Teilnehmer sein Schild aus Pappe in die Luft: "Linz braucht mehr Linien."

Ein Kurzvideo von der Kundgebung am Linzer Hauptplatz:

Dann wurde getanzt, gesungen und gesprungen. Mit ausreichend Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Darauf legte man besonderen Wert. "Zeigen wir, dass wir uns trotz Corona für unsere Zukunft einsetzen können. Haltet Abstand, aber setzt euch für eure Anliegen ein!", hallte es aus den Lautsprechern.

800 Menschen, sagen die Veranstalter, waren gestern aus allen Ecken Oberösterreichs zum Klimastreik angereist. Die Polizei zählte rund 300 Teilnehmer. In Bewegung kam die Demonstration dann doch noch: Ein kleiner Teil marschierte weiter in Richtung Landhaus, um dort "Hände weg vom Demorecht" zu fordern. Fridays for Future Linz hat gegen den Bescheid der Stadt, der ihnen eine mobile Demonstration untersagte, eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht angekündigt.

Tausende Teilnehmer in Wien

Der sechste weltweite Klimastreik, der in rund 3200 Städten gleichzeitig stattfand, hat in Wien gestern Tausende Teilnehmer auf die Straßen geführt. Auf drei verschiedenen Routen zogen die Teilnehmer zum Schwarzenbergplatz, wo sich laut Fridays for Future Wien letztendlich 6000 Teilnehmer zur Schlusskundgebung einfanden. Die Polizei geht von 2500 Teilnehmern aus. Alle Proteste in Österreich verliefen ohne Zwischenfälle. (geg)

Video über die Kundgebung in Wien:

