Klimastreik für neue Straßenbahnachse

Geplant wird bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Aus den Plänen, im Osten von Linz eine zweite Straßenbahnachse zu errichten, ist bislang allerdings nichts geworden. Die Bewegung "Fridays for Future" empfindet das als "klimafeindliche Handlung" der Stadt- und Landesregierung und geht deswegen erneut auf die Straße. Und zwar genau dort, wo die zweite Straßenbahnachse eigentlich hätte bereits vorbeiführen sollen.

Der zweite globale Klimastreik, der am 29. November in zahlreichen Städten weltweit abgehalten wird, beginnt in Linz am Hauptbahnhof, führt über die Gruberstraße und wird mit einer Abschlusskundgebung in der Tabakfabrik enden.

Mehr als 7000 Menschen werden in Linz zum "Climate Action Day" erwartet. "Wir haben unsere traditionelle Startzeit von fünf vor zwölf um eine Stunde nach hinten verlegt auf 13 Uhr. Damit kommen wir den Arbeitnehmern einen Schritt entgegen", sagt Jelena Saf von "Fridays for Future" Linz. Neuer Bündnispartner ist die Gewerkschaftsjugend Oberösterreich. Gemeinsam fordere man einen "massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs". Auch Mirko Javurek, Forscher an der Johannes-Kepler-Universität und Mitglied von "Scientists for Future", unterstützt den Protest: "Das Scheitern der zweiten Achse in Linz ist ein Beispiel dafür, dass die Politik beim Klimaschutz versagt".

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at