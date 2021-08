"Klimastreik": Am 24. September ist Großdemo geplant

Es ist die achte weltweite Auflage des Klimastreiks, der siebente brachte am 19. März dieses Jahres "einige tausend" Menschen auf die Straße.

In Linz beginnt der Klimastreik am 24. September um 14 Uhr vor dem Linzer Hauptbahnhof. In Wien beginnt die Kundgebung bereits um 12 Uhr am Praterstern und führt anschließend über den Ring zum Heldenplatz. Der Aufruf zum Klimastreik wird von einer Reihe von Organisationen unterstützt, darunter Global 2000, Greenpeace und WWF.