Klimaschutz: Große Schüler-Demo in Linz

Um 11.55 Uhr startet daher der zweite Klimastreik der oberösterreichischen Schüler. Gestern hat die Polizei die Marschroute des Protestzugs durch Linz veröffentlicht. Die Teilnehmer sammeln sich auf dem Hauptplatz und marschieren über die Nibelungenbrücke nach Urfahr, wo sie in die Schulstraße einbiegen und dann über das Jahrmarktgelände zum Bernaschek-Platz wandern. Zurück geht es über die Rudolfstraße und die Nibelungenbrücke, wo der lautstarke Tross dann abbiegt, die B129 quert und durch die Brücken-Unterfühung über die Untere Donaulände zum Pfarrplatz und über den Graben und den Taubenmarkt zum Landhaus zieht.

"Wir bitten die Autofahrer, Acht zu geben und ersuchen um Nachsicht, dass es auf der Demonstrationsstrecke zu Verzögerungen kommen kann", sagt Verkehrspolizist Heinz Felbermayr.

"Es ist total wichtig, dass ganz viele Leute kommen, denn wir sind die letzte Generation, die noch etwas gegen die Klimakrise tun kann", sagt die Mitorganisatorin Ida Berschl (18), Maturantin des Bundesgymnasiums Schärding.

Am ersten globalen Klimastreik in Linz, der Mitte März stattfand, zogen anstatt der erwarteten 1000 Menschen 3000 durch die Innenstadt. "Dieses Mal wird ein besseres Wetter vorhergesagt", so die 18-Jährige. Ob und wie sich die aktuelle Regierungskrise auf die Mobilisierung auswirken könnte, könne sie aber nicht abschätzen, sagte Berschl gestern im OÖN-Gespräch.

Die Schüler-Streiks gehen auf die 16-jährige schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg zurück, die mit ihren Protesten während der Hitzewelle 2018 begonnen hatte. (staro)

