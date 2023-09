Klimakleber blockierten Verkehr in Wels

Zu umfangreichen Staus im Morgenverkehr kam es in der Früh auf einer der Welser Hauptverkehrsrouten. Klimakleber blockierten gegen 7:45 Uhr die Kreuzung Hans-Sachs-Straße Osttangente Richtung Autobahn-Ab- und Auffahrt Wels Nord.

Zehn Aktivisten klebten sich auf einem Zebrastreifen fest. "Wir rasen in die Klimahölle. Runter vom Gas", war auf den Bannern zu lesen, die die Klimakleber in die Höhe hielten. Die Polizei war schnell vor Ort.

Hier blockierten die Klimakleber den Verkehr:

Eine Viertelstunde lang war für die Verkehrsteilnehmer kein Durchkommen. Auf der Hans-Sachs-Straße bildete sich ein langer Rückstau. Auf der Osttangente drehten Fahrzeuge um und wurden über die B1 umgeleitet.

"Wir sind alle für den Klimaschutz, aber ich muss mein Geschäft aufsperren", sagte ein Autofahrer zu den OÖN. Einige Lenker stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und warteten ab, einer trat einer Demonstrantin ein Plakat aus der Hand. Ansonsten war die Stimmung ruhig. Um 8.50 Uhr wurde eine Fahrspur auf der Osttangente geöffnet.

Nach 45 Minuten beendet

Nach einer dreiviertel Stunde, gegen 08:30 Uhr, wurde die Versammlung aufgelöst und die Hans-Sachs-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Demonstranten wurden von der Polizei weggetragen, angeklebte Hände wurden mit Lösemittel von der Fahrbahn entfernt. Um 08:35 Uhr waren beide Fahrspuren wieder frei befahrbar, der Stau löste sich langsam auf.

Auch der Welser Vizebürgermeister und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FPÖ) war vor Ort und bedankte sich bei der Polizei für das rasche Eingreifen. Für die Aktion zeigte Kroiß keinerlei Verständnis, das Blockieren des Verkehrs bringe "überhaupt nichts", wie er gegenüber den OÖNachrichten sagte.

Protestwelle angekündigt

Die Aktion in Wels ist Teil einer bundesweiten Protestwelle, die die "Letzte Generation Österreich" am Montag gestartet hat. Aktivisten haben auch in Wien und Innsbruck den Frühverkehr teilweise lahm gelegt. Betroffen waren zunächst der Schwarzbergplatz und die Innsbrucker Innstraße. Umfangreiche Staus waren die Folge. Auf der Plattform X (vormals Twitter) kündigten sie auch an, am Kaiser-Josef-Platz in Graz ihren Protest zu führen.

