Klimagerät in EDV-Raum brannte: Welser HTL wurde evakuiert

Feuerwehreinsatz in Wels

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels informierte, war in der Mittagszeit ein Brandmelder in der Schule ausgelöst worden. Gegen 13 Uhr waren die Einsatzkräfte an Ort und Stelle.

Stark verraucht war ein Trakt im Schulgebäude, in dem sich ein EDV-Klassenzimmer mit zwei dutzend Computern befindet. Dort war in einer Zwischendecke ein Klimagerät verbaut, um den Raum zu kühlen. Dieses Gerät ist offenbar in Brand geraten.

Das Gebäude musste evakuiert werden. Nur mit Hausschuhen standen die Schülerinnen und Schüler in der klirrenden Kälte. Dennoch habe die Räumung der Schule diszipliniert und problemlos funktioniert, loben die Einsatzkräfte.

Nach den Löscharbeiten waren Belüftungsmaßnahmen und die Beseitigung des Wasserschadens erforderlich. Der Einsatz war gegen 16 Uhr abgeschlossen. Bis auf den betroffenen EDV-Raum sollte das Schulgebäude wieder für den Unterricht zur Verfügung stehen, hieß es am Dienstag. Die Welser Feuerwehr war mit etwa 20 Mann im Einsatz.

