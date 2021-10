Klimaforscherin Kromp-Kolb in Kirchdorf zu Gast

"Für mich war es leider keine Überraschung. Es entwickelt sich alles so, wie es die Wissenschaft erwartet hat. Das nächste halbe Grad Erwärmung wird noch viel mehr Probleme bringen", sagte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb im Juni zu den OÖN.

Am Montag, 8. November, ist die wohl bekannteste Klimaforscherin Österreichs in Kirchdorf zu Gast. Der Rotary Club lädt sie ab 19 Uhr in den Pernsteinsaal im Kulturzentrum. Das Thema: "Warum es heißer wird – und was wir tun müssen." Tickets: bei "Martin Optik" in Kirchdorf.