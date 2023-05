Klimafit: Was unser Wald alles kann

Wussten Sie, dass fast die Hälfte der Landesfläche Oberösterreichs aus Wäldern besteht? In der heimischen Forstwirtschaft wachsen jährlich 4,1 Millionen Kubikmeter Holz nach: so viel natürliches Material, um damit 100.000 Einfamilienhäuser zu errichten. Fast 70.000 Menschen beziehen ihr Einkommen aus einem der zahlreichen Betriebe der oberösterreichischen Forst- und Holzwirtschaft.

Auf Fakten wie diese, und noch mehr will eine Aktion von Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) und proHolz aufmerksam machen. Die Holzkonstruktionen mit den Schaukeln im Park des Linzer Landhauses laden zum Verweilen und zum Informieren, was unsere Wälder in Sachen Klimafitness alles können.

Am Montag findet in Linz ein Runder Tisch mit den Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette statt.

