Klimademo in Linz: "Es geht um die ganze Welt"

"Was wollen wir?", ruft die Rednerin auf der Bühne ins Megaphon. "Klimaschutz!", antworten die Demonstranten auf der Donaulände in Linz lautstark. "Wann wollen wir ihn?", schallt es durch den Lautsprecher. "Jetzt!"

Am Freitag rief die Klimaschutzbewegung Fridays for Future zum zehnten Mal zu einem weltweiten Streik auf. Auch in Österreich wurde in mehreren Städten demonstriert. In Linz, wo die Kundgebung um 12.05 Uhr begann, fanden sich rund 1200 vorwiegend junge Teilnehmer neben dem Museum Lentos ein. Viele hielten mit Aufschriften wie "Da Huat brennt" und "There is no Planet B".

"Fischer Fritz fängt frisches Plastik", stand auf jenem zweier Burschen. "Plastik zerstört das Leben im Meer, das trägt auch zur Klimakrise bei", sagte der 17-jährige Simon aus Traun, der gemeinsam mit seinem Schulfreund gleichen Namens in der Wiese stand. Die Schüler sind hier, weil sie "etwas tun möchten, statt sinnlos herumzusitzen". Als seine private Klimaschutzinitiative hat der Trauner aufgehört, Fleisch zu essen.

Unweit von ihnen standen die 15-jährige Miriam und die 16-jährige Isabella aus Ternberg. Sie halten ein großes, buntes Transparent, auf dem "Friedliche Energie" zu lesen ist. Ein Baum, ein Windrad und die Sonne sind darauf gemalt.

Die beiden waren mit einer Gruppe von insgesamt 44 Schülern eigens aus Steyr angereist. "Es geht um unsere Zukunft, es geht um die Welt", sagte Miriam. "Und es geht schließlich nicht nur um uns Menschen, sondern auch um das Leben von Tieren und Pflanzen."

Bild: Cityfoto/Wolfgang Simlinger

Kundgebung gegen den Krieg

Auf der Bühne wurden einstweilen Reden und Gedichte vorgetragen, dazwischen gab es Musik, so wurde etwa Reinhard Meys Lied "Über den Wolken" umgedichtet.

Die 14-jährige Sophia aus Linz war zum ersten Mal auf einer Klimademo. "Ich bin hier, damit wir auch in 20 Jahren noch auf der Welt sein können", sagt sie. Es werde zu wenig für den Klimaschutz getan, kritisiert sie, Initiative wie die Einrichtung von Naturschutzgebieten bewertet sie jedoch positiv. Dass dieser Klimastreik gleichzeitig als Friedenkundgebung gegen den Krieg in der Ukraine dient, erachtet sie für wichtig.

Nach dem Auftakt beim Lentos bewegte sich der Demonstrationszug erst über die Eisenbahnbrücke und später zurück über die Nibelungenbrücke zum Hauptplatz. Dort fand die Endkundgebung statt – bei für die Jahreszeit ungewöhnlichen hohen Temperaturen, wie um das Anliegen der Demonstranten zu unterstreichen.