"Ist das jetzt euer Ernst?", ruft eine Frau entnervt. Sie und viele andere wollten am Montag in der Früh um acht Uhr von der A7 in Linz abfahren. Das wurde jedoch verhindert – von drei Aktivisten der "Letzten Generation", die sich – wie berichtet – an der Abfahrt Hafenstraße auf der Fahrbahn festgeklebt hatten, um für Tempo 100 auf Österreichs Straßen zu demonstrieren.