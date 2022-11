Alarmbereitschaft der Polizei: Klimaaktivisten sagten Straßenblockaden in Linz ab

Ursprünglich sollte es zu Mittag zu Schwarmblockaden mit Bannern und Blockaden in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs kommen: Die Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" wollten durch ihre Aktion Samstagmittag gegen den Bau der A26 ("Westring") protestieren und somit, laut Angaben der Pressesprecher von "Extinction Rebellion", auf die klimaschädliche Politik der Landes- und Bundesregierung hinweisen.

Bereits in der Früh gegen 9.15 Uhr hatten etwa 40 Personen in einem sogenannten "Swarming" - kurze Straßenblockade mit Bannern, die nur ein paar Ampelphasen lang andauern - teilweise die Humboldt- und Dinghoferstraße kurzfristig gesperrt. Die Linzer Polizei wurde auf die Klimaaktivisten, die ihre für Samstag geplanten Aktionen nicht angemeldet hatten, aufmerksam. Laut Auskunft der Polizei kam es bei der Aktion am Vormittag jedoch nur zur Kontrollen und Identitätsfeststellung von acht beteiligten Personen.

Polizei in Alarmbereitschaft

Gegen Mittag hatten die Aktivisten ursprünglich Schwarmblockaden mit Bannern und Blockadeelementen in der Höhe von etwa vier Metern in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs geplant. Hier werde, laut einer Presseaussendung von "Extinction Rebellion", durch den Bau der A26 das Verkehrsaufkommen in Linz verstärkt. Staus, Lärm, Abgase und Unfälle wären die Folge. Es gehe den Klimaaktivisten vorwiegend darum, die Menschen und die Politik wachzurütteln. Allerdings war die Polizei bereits durch die Aktion am Vormittag in erhöhter Alarmbereitschaft. Neuerliche Blockaden konnten nicht aufgebaut werden, es solle "keine spontane, unorganisierte Aktion" sein, hieß es im Gespräch mit den OÖN. Außerdem seien Personen, die bei der Aktion am Vormittag beteiligt waren, von der Polizei verfolgt worden.

Laut Angaben der Polizei waren die Beamten an zwei Örtlichkeiten in Linz verstärkt im Einsatz. Bei der Straßenblockade am Vormittag sei es lediglich zu Kontrollen gekommen, die Aktion ist friedlich verlaufen. "Außerdem haben die Beteiligten die Straße sehr schnell wieder freigegeben", hieß es gegenüber den OÖN.