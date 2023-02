Klimaaktivisten blockierten Linzer Waldeggstraße

Verkehrsprobleme lösten "Klimakleber" in der Früh bei der Linzer Stadteinfahrt aus. Auf der Waldeggstraße klebten sich vier Aktivisten der "Letzten Generation" auf der Fahrbahn fest und enthüllten Banner. Ihre Forderung: Tempo 100 auf der Autobahn und ein Ende neuer Öl- und Gasbohrungen.

Bilder auf Twitter zeigen die Sitzblockade:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Heute setzen wir uns auf der Waldeggstraße dem fossilen Alltag in den Weg", schrieben die Aktivisten auf Twitter. “Ich habe eine Zeit lang an der Waldeggstraße gewohnt. Der Lärm war nicht auszuhalten, und die Luft war so schlecht, dass ich ständig krank war. Erst seit ich dort ausgezogen bin, geht es mir gesundheitlich wieder besser", wird eine von ihnen, Jelena Saf, in einer Aussendung zitiert. "Niemand sollte gezwungen sein, Autoabgase einzuatmen – wir brauchen weniger, nicht mehr Verkehr auf unseren Straßen", sagt die 24-Jährige.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Blockade wurde mittlerweile beendet. Ein Video zeigt, wie Polizisten einen Demonstranten von der Fahrbahn wegtragen:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Hier kam es zur Aktion:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr lesen Sie in Kürze.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Klima-Kleberin": "Wir machen das nicht, weil es uns Spaß macht" LINZ. Die Linzerin Jelena Saf klebt sich fest. Vergangene Woche bei der Straßenblockade in Linz und am Donnerstag im Naturhistorischen Museum in ... "Klima-Kleberin": "Wir machen das nicht, weil es uns Spaß macht"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper