Kletterer wählten Alpin-Notruf für Wegbeschreibung aus Hubschrauber

Es war eine spezielle Tour im Höllengebirge, für die sich zwei deutsche Kletterer am Wochenende entschieden hatten. Die beiden Alpinisten, 47 und 63 Jahre alt, waren am Freitag in den "Totenköpfl Nordpfeiler", eine im Jahr 2016 eröffnete Route im oberen vierten Schwierigkeitsgrad, eingestiegen.

Sie kamen vorerst gut voran, erreichten das Ende der Kletterei, standen dann aber vor einem Problem: Die weiterführende Route durch die Nordwand ist noch nicht fertiggestellt – und zum Abseilen war ihr Seil zu kurz. Ihnen blieb nur eine unangenehme, heikle Querung in den sogenannten "Großen Totengraben", eine Route, die verhältnismäßig einfach aufs Plateau des Höllengebirges führt. Von dieser Querung wird auch in der Routenbeschreibung wegen nassem Steilgras abgeraten.

> Video: Ungewöhnlicher Rettungseinsatz

Pilot und Flugretter halfen aus

Weil sie in der einbrechenden Dunkelheit den richtigen Weg nicht fanden, beschlossen sie, die Nacht in der Wand zu verbringen. Aber auch am nächsten Morgen trauten sich die Kletterer die nasse, etwa 100 Meter lange Querung vorerst nicht zu – und setzten am Samstag, um 7.10 Uhr, einen Notruf ab. Die Bergrettung Ebensee machte sich mit 15 Mann für einen Einsatz bereit – doch die beiden Kletterer wollten gar nicht gerettet werden. "Sie haben um Rat gebeten, wollten wissen, wie es am besten weitergeht. Am liebsten wäre ihnen eine Wegbeschreibung eines Routenkenners gewesen, aber das ist von zu Hause aus unmöglich", sagt Alpinpolizist Michael Gruber. Weil es aus Bergrettungssicht keinen sicheren weiterführenden Weg gab, wurde der Polizeihubschrauber Libelle in Linz alarmiert, um die Kletterer aus ihrer misslichen Lage zu holen.

"Der Anruf hatte für die Kletterer aber nie die Bedeutung eines Notrufs. Sie konnten nicht überredet werden, sich holen zu lassen", sagt Gruber. "Zuerst haben sie gesagt, sie versuchen es. Dann haben sie sich wieder umentschieden, um später dann wieder zu sagen, sie versuchen es", sagt Erich Bart, Einsatzleiter der Bergrettung Ebensee.

Nach drei Stunden lotsten Pilot und Flugretter die beiden Kletterer schließlich vom Hubschrauber aus auf den richtigen Weg. Der Einsatz wurde beendet – ein weiterer war nicht nötig. Die Alpinisten erreichten den "Großen Totengraben", stiegen aufs Plateau und über den Feuerkogel nach Ebensee ab. Für die Hilfe von Bergrettung und Hubschrauberbesatzung seien sie "sehr dankbar gewesen". Grundsätzlich sei es besser, genaue Informationen über derartige Touren im Vorhinein einzuholen, nicht erst am Telefon, sagt Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. "Aber wir sind einfach nur froh, dass es gut ausgegangen ist."

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at