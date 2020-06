Kletterer stürzte im Höllengebirge in den Tod

Sie wollten eine alte Klettertour reaktivieren. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden und sein Kletterpartner waren dafür am Donnerstagvormittag in die Aubodenwände unterhalb der Brennerin (1602m) im Höllengebirge eingestiegen. Bis zum frühen Nachmittag waren sie mit den Arbeiten in der Wand oberhalb von Steinbach am Attersee beschäftigt, dann dürfte dem 50-Jährigen ein Fehler unterlaufen sein. Als er sich zurück an den Wandfuß abseilen wollte, stürzte er laut Polizei plötzlich rund 50 Meter senkrecht die Wand hinunter, kam in einer ungefähr 30 Grad steilen Schotterriese auf und stürzte dort nochmals 20 Meter ab, ehe er von einem Baum gebremst wurde.

Um 13.35 Uhr erreichte der Notruf seines Partners die Bergrettung Steinbach/Weyregg. Zwölf Bergretter rückten aus, konnten aber nichts mehr für den 50-Jährigen tun. Er hatte sich bei dem Absturz so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Bei den Erhebungen der Polizei stellte sich heraus, dass der 50-Jährige bei seiner Selbstsicherung den Schraubkarabiner nicht zugeschraubt hatte. Dieser dürfte sich bei einer ungünstigen Bewegung vom Standhaken gelöst haben.

Erst Ende März dieses Jahres war es im Klettergarten Rettenbachtal bei Bad Ischl zu einem schweren Unfall beim Abseilen gekommen. Ein 23-Jähriger war – wie berichtet – nach einem Kommunikationsfehler mit seiner Partnerin 33 Meter tief abgestürzt und ungebremst auf dem Boden aufgeschlagen. Der junge Mann überlebte den tragischen Unfall schwer verletzt. (geg)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Steinbach am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.