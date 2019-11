Kletterer stürzte aus Ewiger Wand in den Tod

Kurz vor 14 Uhr war G. in die Route "Rechte Funsn", eine Kletterei im oberen neunten Schwierigkeitsgrad, eingestiegen. Die Bedingungen waren gut, der Fels trocken. Bei der Selbstsicherung dürfte dem erfahrenen Alpinisten aber ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein- er stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Eine Seilschaft, die in einer Route in unmittelbarer Nähe unterwegs war, alarmierte die Bergrettung und begann sofort mit der Reanimation. Obwohl zwischen Alarmierung und Eintreffen der 15 Goiserer Bergretter nur 19 Minuten vergingen, kam für Günther G. jede Hilfe zu spät. Der 53-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at