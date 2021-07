Kletterer ließen Verletzte im Stich

Den kopfgroßen Stein hatte ein 23-jähriger Tscheche abgetreten, der abseits eines markierten Weges im unwegsamen Gelände unterwegs war und einfach weiterging. Der Tscheche war in einem Schotterfeld ausgerutscht und hatte laut Polizei unbeabsichtigt einige Felsbrocken abgetreten. Nach dem Steinschlag setzten die Tschechen ihre Tour fort, ohne Hilfe zu leisten. Sie wurden am Nachmittag am Feuerkogel aufgegriffen und wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassens eines Verletzten angezeigt.

Kletterer stürzte ab

Ebenfalls am Samstag stürzte ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger am Mahdlgupf-Klettersteig ab. Der geübte Barfußkletterer stieg gegen 8.30 Uhr, lediglich mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet, Richtung Klettersteig auf. Er kletterte barfuß und ohne jegliche Sicherung eine steile, felsdurchsetzte Rinne bergauf. Vorbeigehende Klettersteiggeher riefen dem Mann zu, dass er den falschen Einstieg gewählt habe. Der 50-Jährige stieg daraufhin wieder ab und hielt sich an einem alten, nicht mehr verankerten Stahlseil fest. Dieses Seil löste sich, und der Bergsteiger stürzte etwa 20 bis 30 Meter über felsiges Gelände ab. Anwesende Personen verständigten die Rettungskräfte. Der Mann wurde von der Notarzthubschrauber-Crew zum Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.