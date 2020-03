Kletterer aus Bad Ischl bei Absturz lebensgefährlich verletzt

Es war ein Kommunikationsfehler, der für einen 23-Jährigen aus Bad Ischl Samstagnachmittag mit schwersten Verletzungen endete. Der junge Mann war in eine der 180 Routen im Klettergarten Rettenbachtal eingestiegen. Seine Kletterpartnerin, ebenfalls aus Bad Ischl, hatte ihn in der mittelschweren Route gesichert. Am Ende der Kletterei dürfte es dann bei der Abstimmung untereinander zu Problemen gekommen sein: Der 23-Jährige stürzte mehr als 33 Meter ungebremst ab und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

13 Bergretter der Ortsstelle Bad Ischl rückten aus und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem ÖAMTC Hubschrauber C10 ins Klinikum Wels geflogen.

"Distanz zwischen uns nicht möglich"

Die Bergrettung Bad Ischl sei in Gedanken bei dem lebensgefährlich verletzten Kletterer und seinen Angehörigen. Dennoch appellierten die Retter an alle "Alpinsportbegeisterten": "Die Situation mit Covid19 ist für alle aufgrund des Bewegungsdrangs belastend. Aber der Einsatz heute hat gezeigt, dass bei jeglicher Vorsicht und Rücksichtnahme die Distanzhaltung zwischen uns nicht möglich war."

Auch wenn jeder gerne in den Einsatz geht, um zu helfen, sei keiner der Bergretter ein "Übermensch" und "unansteckbar". Deswegen gelte weiterhin: "Risikominimierung"