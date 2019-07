Kletterer am Taubenkogel drei Meter abgestürzt und schwer verletzt

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Gmunden hatte sich in Begleitung seines Bruders auf der Kletterroute "Nordwest Pfeiler" am Weg zum 2.300 Meter hohen Taubenkogel befunden, als er in der letzten Seillänge zu Sturz kam.

Die Sicherung - ein in einen Felsspalt gelegter Klemmkeil - hielt zunächst stand. Der 36-Jährige wollte die Route fortsetzen und ließ sich daher von seinem 32-jährigen Bruder zum nächsten Standplatz abseilen. Bei diesem Vorgang rutschte jedoch der Klemmkeil aus der Spalte, der 36-Jährige stürzte etwa drei Meter rückwärts auf einen Felsvorsprung. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Sein unverletzter Kletterpartner stieg selbstständig ins Tal ab.