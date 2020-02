Kleintransporter auf A1 völlig ausgebrannt

Ein 30-jähriger Welser war mit einem Kleintransporter in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Florian ging das Fahrzeug plötzlich in Flammen auf. Der Lenker stellte den Lkw auf dem Pannenstreifen ab und konnte sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehren aus St. Florian, Rohrbach und Ebelsberg sowie die Linzer Berufsfeuerwehr rückten zur Brandbekämpfung aus. Das Fahrzeug brannte völlig aus, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Feuer dürfte im Bereich des Laderaumes entstanden sein, die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.