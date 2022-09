"Kleinteilige Strukturen schrittweise reduzieren"

Etwa ein Viertel aller öffentlichen Volksschulen in Oberösterreich wird von maximal 60 Schulkindern besucht. Das Ziel sollte sein, "kleinteilige Strukturen schrittweise zu reduzieren", sagt Rechnungshofdirektor Friedrich Pammer. Kleinschulen würden sowohl ökonomische als auch pädagogische Nachteile mit sich bringen, schreibt der Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht. Er empfiehlt der Bildungsdirektion, "Zielwerte für Schülerzahlen" festzulegen und im Standortkonzept zu verankern. Das bestehende Schulstandortkonzept sollte "in Richtung einer vorausschauenden Gesamtplanung verbessert werden", sagt Pammer.

Für Felix Eypeltauer, Landessprecher der Neos, ist die große Zahl an kleinen Schulstandorten "ein hausgemachtes Problem", das der "Zersiedlung in Oberösterreich" geschuldet sei. Schuld daran sei die ÖVP.

Der Landesrechnungshof untersuchte in seiner Prüfung auch das Schulbaufinanzierungsprogramm. Die dafür geplanten Budgetmittel seien mit 19,6 Millionen Euro zu gering, kritisiert die SPÖ. Klubvorsitzender Michael Lindner fordert eine Erhöhung der Mittel, um den "Schulsanierungsrucksack des Landes endlich abzubauen". Schulsanierungen sollten längstens binnen drei Jahren durchgeführt werden.

Auch die MFG kommentierte den Bericht des Rechnungshofes gestern in einer Aussendung. Sie kritisierte, dass die Rechnungsprüfer in ihrem Bericht nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der Lehrer eingegangen seien.