Kleinlastwagen von Sturm Ylenia "verblasen"

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 118 km/h in Kremsmünster und sogar 120 Kilometern pro Stunde in Enns ist gestern Vormittag das Sturmtief "Ylenia" über Oberösterreich hinweggefegt. Noch stärker waren die orkanartigen Böen im Gebirge: Am Feuerkogel wurden 148,3 km/h gemessen. Zu Mittag begann der stürmische Westwind abzuflauen.