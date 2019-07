Kleinkind von Postauto überrollt und tödlich verletzt

Ein 27-jähriger Postzusteller fuhr 11:20 Uhr in Pischelsdorf bei einem Wohnhaus zu, stieg aus und warf die Post in den Briefkasten. Anschließend stieg der 27-Jährige wieder in seinen Pkw und fuhr rückwärts. Mit dem linken Hinterreifen überfuhr er dabei ein 19 Monate altes Kleinkind, das am Kopf schwer verletzt wurde. Der Mann hielt sofort an, aus dem Haus kam die Großmutter gelaufen, hob das Kleinkind auf und trug es ins Haus. Beide, der 27-Jährige und die Großmutter, begannen mit der Reanimation des Kleinkindes, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Zwei am Unfallort eingetroffene Gemeindeärztinnen, die Besatzung des Rettungshubschraubers C 6 aus Salzburg und das Notarztteam Braunau führten die Reanimation des Kleinkindes weiter. Es konnte jedoch nur mehr der Tod des Kleinkindes festgestellt werden.

Der 27-Jährige erlitt einen schweren Schock und wurde zur weiteren Behandlung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Braunau gebracht. Das KIT Braunau betreute die anwesenden Angehörigen.