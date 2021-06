Kleinkind überlebte Sechs-Meter-Sturz fast unverletzt: "1000 Schutzengeln"

Freitag in der Früh auf einer Landwirtschaft in der Gemeinde Maria Neustift im Bezirk Steyr Land. Der 32-jährige Vater war mit Stallarbeiten beschäftigt, während seine Frau im zweiten Stock zum Lüften das Schlafzimmerfenster öffnete. Die 29-Jährige verließ das Zimmer nicht, ohne es zu versperren und ging in die Küche, um den Geschirrspüler auszuräumen.

Dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Der vierjährige Sohn schnappte sich den Schlüssel, öffnete das Schlafzimmer und hievte seine eineinhalbjährige Schwester auf das Fensterbrett. Das Kleinkind verlor das Gleichgewicht, brach durch das Insektenschutzgitter und stürzte sechs Meter tief. Der Vater hörte den Aufprall auf den Betonboden.

"Kleinkind aus Fenster gestürzt": Diese Alarmierung erhielt der Gemeindearzt und Notfallmediziner Urban Schneeweiß daraufhin. "Da denkt man prinzipiell an das Schlimmste, das ist ein absoluter Notfall", sagt er im OÖN-Gespräch. Auch der Rettungshubschrauber C10 wurde zu Hilfe gerufen. Doch was sich in den folgenden Minuten offenbarte, "ist unvorstellbar oder ein Wunder, wie Sie wollen", so der Arzt, der auch Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes für Steyr-Land ist.

Die Eineinhalbjährige war ansprechbar und bis auf blaue Flecken und Abschürfungen unverletzt. "Ich habe meinen Augen nicht getraut und sie zwei Mal komplett untersucht", sagt Schneeweiß. "Ist sie wirklich aus diesem Fenster dort oben gefallen", fragte der verdutzte Mediziner nach. Die Kleine sei aber verschreckt gewesen, weil auf einmal so viele Fremde da waren.

Natürlich konnten die Ersthelfer nicht ausschließen, dass sich das Kleinkind innere Verletzungen zugezogen hatte. Es wurde daher zusammen mit seiner Mutter in das Salzkammergut-Klinikum Pyhrn-Eisenwurzen in Steyr geflogen und untersucht.

Am Samstagnachmittag kam dann die erlösende Nachricht aus dem Krankenhaus. "Dem Mädchen geht es gut, es befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand", teilte Jutta Oberweger, die Pressesprecherin der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) auf Anfrage mit. Innere Verletzungen seien "ausgeschlossen", die Eineinhalbjährige sei bereits auf der normalen Kinderstation und bleibe vorerst noch zur Überwachung in der Klinik. "Da waren 1000 Schutzengel, das ist wirklich unglaublich", freute sich Oberweger.

"Glücklich und demütig"

"Die Eltern sind sehr, sehr glücklich und demütig", richtet Gemeindearzt Schneeweiß nach Rücksprache mit der Familie aus. Kind und Mutter dürfen das Krankenhaus voraussichtlich schon heute verlassen. "Das sind die schönen Momente in meinem Berufsleben", sagt der Notfallmediziner.