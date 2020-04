Kleinkind trug keine Maske: Rauswurf

Anfangs waren sie noch ungewohnt, inzwischen sind sie aus den Supermärkten nicht mehr wegzudenken: die Schutzmasken.

Doch nicht in allen Filialen wird das so gehandhabt, wie OÖN-Leserin Sonja Reisner berichtet. Sie und ihr dreijähriger Sohn wurden aus einer Supermarktfiliale in Attnang-Puchheim gewiesen, weil das Kleinkind keinen Mundschutz trug.

"Mein Kleiner hält das Gefühl einer Maske nicht aus. Wir wollten die letzten Kuchenzutaten für seinen Geburtstag besorgen. Und wurden wie Kriminelle rausgeschmissen", sagt die 40-Jährige. "Mein Sohn hat nicht mehr zu weinen aufgehört. Seinen Geburtstag am nächsten Tag hat er dann auch vor Erschöpfung verschlafen."

Wegen einer neuen Verordnung dürften sie und ihr Kind das Geschäft nicht betreten, erklärte die Geschäftsführung Sonja Reisner. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, müssten auch Kinder ab dem ersten Lebensjahr Mundschutz tragen.

Bei der Leitung der Lebensmittelkette wusste man hingegen nichts von einer derartigen Verordnung. Es dürfte sich um eine Fehlinformation der Mitarbeiter handeln, so die Antwort auf eine OÖN-Anfrage. "Wir halten uns an die Vorgaben der Bundesregierung", sagt die Sprecherin. "Viele Kinder wollen keinen Mundschutz und lassen ihn auch nicht im Gesicht. Mütter mit Mundschutz können auch weiterhin mit ihren Kleinkindern einkaufen gehen." Man werde den Vorfall prüfen.

Hausrecht schafft Freiheiten

Die Supermärkte unterliegen den Vorgaben der Bundesregierung, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Handlungsspielraum schaffe allerdings das "Hausrecht". "Wenn Geschäfte strengere Regelungen vorsehen, so liegt dies in der Freiheit dieser Geschäfte, für das Betreten dieser Betriebsstätten weitergehende Maßnahmen vorzusehen", sagt Sprecherin Nina Bauregger . "Es besteht umgekehrt auch keine Verpflichtung der Kunden, in ein Geschäft zu gehen."

Sonja Reisner will in dieser Filiale jedenfalls nicht mehr einkaufen gehen. Sie hat Beschwerde eingereicht: "Was habe ich für eine Alternative, soll ich mein Kind während des Einkaufs im Auto einsperren?" (mis)

