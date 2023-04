Kleinkind stürzte aus Fenster elf Meter in die Tiefe

Elf Meter ist ein Kleinkind am Samstagnachmittag in Eferding in die Tiefe gestürzt: Der Bub hatte in einem unbeaufsichtigten Moment ein Fenster im Wohnzimmer geöffnet und war auf das Fensterbrett geklettert. Dort dürfte er das Gleichgewicht verloren haben.

Der Zweijährige landete auf der Grünfläche vor dem Haus. Dass die Wiese vom starken Regen des Vortages aufgeweicht war, könnte ihm das Leben gerettet haben. Laut Notarzt war der Bub nicht bewusstlos. Es habe keine Lebensgefahr bestanden, hieß es seitens der Polizei.

Nachbar setzte Rettungskette in Gang

Ein Nachbar hatte den Vorfall beobachtet. Er weckte den 34-jährigen Vater, der sich wegen Schmerzen hingelegt hatte, und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers wurde der Bub mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderklinik nach Linz gebracht. Dort gab es am Abend keine Auskunft über den Zustand den kleinen Patienten.

Zu dem Vorfall war es gegen 16 Uhr gekommen, als der Zweijährige gemeinsam mit seinem großen Bruder im Wohnzimmer spielte. Der Vater hatte eine Schmerztablette eingenommen und sich im Schlafzimmer hingelegt. Als der achtjährige Bruder kurz auf die Toilette ging, kletterte der Bub auf das Sofa und öffnete das Fenster, berichtete die Polizei.

